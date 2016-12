Gewonden door aanrijding bij Leerdam

ambulance (archieffoto)

Zeker twee mensen zijn woensdagavond gewond geraakt door een verkeersongeval buiten Leerdam. Twee personenauto's botsten op de Schaikseweg op elkaar.

De hulpdiensten troffen bij aankomst twee gewonden aan in de voertuigen. ''Zij krijgen hulp van de ambulancedienst en gaan daarna richting ziekenhuis'', zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.



Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Het was mogelijk mistig op de plek van de aanrijding. Er was in het gebied een waarschuwing uitgegaan voor mistbanken.



De weg is na het ongeval afgesloten voor onderzoek en opruimwerkzaamheden.