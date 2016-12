Hahn: ''Laten zien dat ik de beste ben''

Warner Hahn

Excelsior heeft zich voor na de winterstop versterkt met Warner Hahn. De doelman wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van stadsgenoot Feyenoord. ''Garanties om te spelen heb je nooit, maar ze hebben mij niet voor niets gehaald'', aldus Hahn na zijn eerste training op Woudestein.

Trainer Mitchell van der Gaag heeft Hahn dus nog niet benoemd tot eerste doelman. ''Het enige wat ik kan doen is mijn best. Ook zal ik moeten laten zien dat ik de beste keeper binnen de selectie ben, maar dat komt wel goed.''



De eerste indruk van Hahn bij de Kralingers is goed. ''Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar Excelsior is FC Dordrecht in het groot. Iedereen is heel vriendelijk en met elkaar bezig. Het voelt als een kleine familie.'' Het feit dat trainer Mitchell van der Gaag na een kleine vakantie alweer begonnen is met trainen, is voor de van een blessure teruggekeerde doelman alleen maar fijn. ''Daar ben ik niet rouwig om. Laat mij maar lekker trainen en spelen, dan ben ik heel gelukkig.''