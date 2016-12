Lege afvalbakken in Nissewaard door proef

afval

Honderd huishoudens in Nissewaard hebben de afgelopen honderd dagen geprobeerd volledig restafvalvrij te leven. Dat lukte niet helemaal, maar de deelnemers slaagden er vaak wel in hun vuilnisbakken grotendeels leeg te houden.

De Nissewaarders die meededen aan de proef hielden gemiddeld 1,3 kilo restafval per week over. ''Dat is nog geen 10 procent van de gemiddelde hoeveelheid die huishoudens normaliter in Nissewaard produceren'', becijferde de gemeente.



Deelnemers probeerden alle glas, plastic, blik, papier, groente-, fruit- en tuinafval van hun restafval te scheiden. Veel mensen hielden daarna volgens de gemeente vaak nog maar één of twee kilo afval per week over. Ze konden dat gewicht invullen op een website.



100-100-100

Het project is landelijk en kreeg de naam '100-100-100': de honderd deelnemende huishoudens probeerden honderd dagen lang om honderd procent restafvalvrij te leven. Ook in ruim honderd andere gemeenten wordt de proef uitgevoerd.



Wethouder Jan Willem Mijnans deed zelf ook mee aan de afvalactie. ''De praktijk wijst uit dat afval scheiden eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is'', concludeerde hij. De bestuurder hoopt dat het experiment ook andere inwoners stimuleert hun afval beter te scheiden.



Nissewaard probeert niet alleen met 100-100-100 de hoeveelheid restafval terug te dringen. De gemeente voert komend jaar en in 2018 het zogenoemde 'Omgekeerd lnzamelen' in: een nieuwe manier van afvalinzameling.



Chemisch afval

''Naast glas, chemisch afval en textiel, gaan inwoners hun afval ook scheiden in plastic en metalen verpakkingen en drankkartonnen, oud papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval'', aldus de gemeente. ''Die afvalstromen worden thuis opgehaald.''



Nissewaarders moeten hun overige restafval zelf weggooien bij ondergrondse containers. Inwoners van de wijken Vogelenzang, Gildenwijk en Schenkel moeten vanaf maart 'omgekeerd' gaan inzamelen. De rest van de gemeente is later aan de beurt.