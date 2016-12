'Weinig kennis over letsel door vuurwerk'

Bijna de helft van de Nederlanders heeft geen idee wat ze moeten doen als iemand gewond raakt door vuurwerk. Bijna niemand weet wat te doen bij oogletsel, blijkt donderdag uit een onderzoek van het Rode Kruis.

Het Oogziekenhuis in Rotterdam en het Rode Kruis hebben daarom een lijst met eerstehulptips bij vuurwerkongelukken gemaakt. Als je op de juiste manier te werk gaat, kan ergere schade vaak worden voorkomen.De belangrijkste tip bij oogletsel is zo snel mogelijk spoelen met water. Volgens oogarts Tjeerd de Faber is buskruit net gootsteenontstopper; het vreet zich door het oog heen.Bij een huidwond met een bloeding moet druk worden uitgeoefend op de wond. Bij brandwonden en ogen die beschadigd zijn, mag dit juist niet."Bij een oog dat zichtbaar kapot is of waar bloed in zit, mag je absoluut geen druk op het oog uitoefenen. Dus niet met een doek of hand op het oog drukken wat mensen geneigd zijn te doen", aldus De Faber.Vorig jaar werden 482 vuurwerkongevallen gemeld. De meeste mensen hadden verwondingen aan een hand of vingers. Bijna een kwart van de slachtoffers had oogletsel.