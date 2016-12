Geldautomaat opgeblazen in Barendrecht

In Barendrecht is in de nacht van woensdag op donderdag een pinautomaat opgeblazen. Het gaat om een losstaande automaat van de Rabobank op de Mullerhaven. De daders zijn gevlucht.

De plofkraak gebeurde rond 04.00 uur. Vier mannen plaatsten explosieven bij de automaat en brachten die tot ontploffing. Het is volgens de politie onbekend of de daders iets hebben buitgemaakt.Op foto's is te zien dat het een behoorlijke bende was aan de Mullerhaven. De geldautomaat is volledig vernield. Ook had een naastgelegen flat een tijdje geen stroom.Barendrecht was bijna twee maanden geleden ook al het toneel van een plofkraak. Criminelen bliezen op 3 november een geldautomaat op aan het Muziekplein