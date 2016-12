Leefbaar: 'Stichting Meesteren is pooier van armoe'

Leefbaar Rotterdam en de SP signaleren ernstige misstanden bij Stichting Meesteren in Rotterdam. Het gaat om betalingsachterstanden van huur en elektriciteit. Ook zijn er klachten over slecht onderhoud en intimidatie van kwetsbare mensen die een huis huren bij de stichting. De twee partijen roepen wethouder Ronald Schneider op in te grijpen.

Stichting Meesteren huurt panden die in eigendom zijn van onder meer de gemeente Rotterdam en zorginstelling Laurens. De stichting verhuurt de huizen weer aan mensen die zorg nodig hebben.Volgens de SP en Leefbaar is er al meer dan een ton schuld voor niet-betaalde energierekeningen. De betalingsachterstanden van huur en erfpacht bedragen ruim 60.000 euro.De stichting wordt gerund door Anthony Jacobi. Leefbaar-raadslid Dries Mosch noemt hem een 'pooier van de armoe'. Hij doet zich voor als weldoener, maar betaalt volgens Mosch niets of niemand. "Een schande. Die man verdient aan daklozen en knijpt ze zelfs uit."Volgens SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn zijn de mensen achter Stichting Meesteren "cowboys aan wie je niet de zorg voor kwetsbare mensen moet overlaten". "Dit soort cowboys kun je op geen enkele manier transparant controleren."In IJsselmonde worden in een voormalige zorginstelling van Laurens dak- en thuislozen gehuisvest. Volgens de SP moeten huurders schaarse voorzieningen met velen delen en worden broodnodige reparaties niet uitgevoerd.Ook zouden huurders die lastige vragen stellen, worden geïntimideerd en zou een aantal begeleiders de toegang tot het pand worden geweigerd. Stichting Laurens Zorg heeft het voornemen om de gebruiksovereenkomst met Stichting Meesteren per 31 januari 2017 te beëindigen.Van de gemeente huurt Stichting Meesteren het pand Odeon in het Oude Westen. Eind november vond daar de feestelijke heropening plaats van het wijkgebouw met een indoorrunningparcours en circusactiviteiten.Toen was er al een huurachterstand van ruim 10.000 euro. De gemeente had het dossier overgedragen aan een deurwaarder, omdat Stichting Meesteren betalingsregelingen niet was nagekomen.De stichting erkent de betalingsachterstanden, maar zegt die dit jaar nog te kunnen oplossen door de verkoop van een eigen pand. Daarmee zouden de opgelopen schulden in één keer worden weggewerkt.De betalingsachterstanden zouden zijn ontstaan door 'vervelende omstandigheden' waar de gemeente medeschuldig aan is. Volgens Anthony Jacobi kunnen de aantijgingen over misstanden bij de daklozenopvang in IJsselmonde niet met feiten worden aangetoond.De SP en Leefbaar willen dat de gemeente ingrijpt bij Stichting Meesteren. Mosch: "Mijn eigen wethouder moet optreden en ballen laten zien.""Ik heb hier een slecht gevoel over", zegt ook SP-fractievoorzitter De Kleijn. "Het lijkt erop dat de gemeente in zee is gegaan zonder te controleren met wie je te maken hebt."Mosch legt een vergelijking met het voormalige poppodium aan de Boompjeskade waar de gemeente voor bijna 8 miljoen euro door de huurders is opgelicht. "Hier is sprake van een klein Waterfrontje."