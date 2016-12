Vuurwerk weer te koop, milieudienst houdt controles

De DCMR Milieudienst Rijnmond houdt donderdag door de hele regio vuurwerkcontroles. De bijna honderd verkooppunten worden gecontroleerd op of ze zich wel aan de regels houden.

De dienst kijkt onder meer of het vuurwerk goed ligt opgeslagen. Zo moeten er sprinklers zijn opgehangen voor de brandveiligheid en mag het gangpad niet te smal zijn.Ook mogen de pakketten vuurwerk niet te hoog worden opgestapeld of tegen de muur liggen, omdat er in geval van brand geen water langs kan lopen.Het aantal overtredingen daalt volgens de DCMR al jaren, maar de controles zijn nog steeds nodig. Vorig jaar begingen vuurwerkverkopers 24 kleine en drie grote overtredingen.De officiële vuurwerkverkoop is donderdag weer begonnen. Consumenten kunnen tot en met Oudjaarsdag vuurwerk halen bij 91 verkooppunten in de regio Rijnmond. Die krijgen komende dagen bijna allemaal bezoek van de DCMR.