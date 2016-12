Gewapende overval op winkel Rotterdam-Crooswijk

Een man heeft donderdagochtend een overval gepleegd op een winkel met tweedehandsspullen in Rotterdam-Crooswijk. Hij heeft geld gestolen en is gevlucht, zegt de politie. Niemand is gewond geraakt.

De overvaller kwam rond 11.30 uur de winkel aan de Jonker Fransstraat binnen. Hij had een sjaal voor zijn mond en had een pistool bij zich. Daarmee bedreigde hij het personeel en een klant."Hij riep: geld, geld, geld. Dat ging snel in een tasje en daarna was 'ie weg. Het duurde 20, 25 seconden", zegt de eigenaar. Hij was zelf niet aanwezig tijdens de overval, maar is geschrokken.Het is de tweede keer dat zijn zaak doelwit is. Vorig jaar kwam een overvaller ook al zijn winkel binnen. Voor die overval is inmiddels iemand aangehouden.Tijdens de overval donderdag is waarschijnlijk een paar honderd euro buitgemaakt. "Meer zat niet in de kassa", aldus de eigenaar. Volgens hem maakt de medewerker die werd bedreigd het naar omstandigheden goed.