Opvallende automobilist leidt agenten naar wietplantage

Foto: archief

Agenten hebben woensdagavond een hennepkwekerij ontdekt in Rotterdam nadat een automobilist hun aandacht had getrokken met zijn rijgedrag. De wietkwekerij zat verstopt in een woontoren in het centrum van de stad.

De 37-jarige man uit Macedonië reed op de Maasboulevard. Omdat hij niet wilde stoppen voor de politie moesten twee auto's voor en naast hem rijden om hem te dwingen.



In zijn auto vonden agenten spullen die drugshandelaren gebruiken. Agenten besloten hem binnenstebuiten te keren toen hij ook loog.



Onderzoek bracht hen uiteindelijk bij een appartement in de Wijnhaven. Daar vonden ze een kleine wietplantage en een 39-jarige man uit Servië. Hij is samen met de man uit Macedonië opgepakt voor drugshandel.