Havenbedrijf nodigt tieners uit om te hacken

Hackerslab voor tieners Hackerslab voor tieners

Zo'n vijftig tieners zijn donderdag over de vloer bij het Havenbedrijf Rotterdam en accountantskantoor Deloitte vanwege een hacklab. Door hen te leren hacken willen de bedrijven hun interesse wekken voor een toekomst in cyberveiligheid.

"We zien dat de haven steeds verder digitaliseert en de systemen die je gebruikt, moeten veilig zijn", zegt Marijn van Schoote van het Havenbedrijf. "Daar moeten we talenten voor opleiden. We proberen een aanzet te geven door vijftig jongeren te ontvangen."



"De jongeren die deelnemen, zijn vaak super enthousiast. Ze doen dit in hun vakantie. Ze komen, omdat ze heel graag meer willen weten over nieuwe technologieën, hacken en ICT", vult Linda Peursum van de Cyber Risk Desk van Deloitte aan.



Het systeem van het Rotterdams Havenbedrijf is nog nooit plat gelegd door een cyberaanval, maar het zou wel een worstcasescenario kunnen zijn. "Op een dag als vandaag met dichte mist en je niets kunt zien, is dat best wel spannend voor schepen. We moeten dus zorgen dat het systeem goed beveiligd is", zegt Van Schoote.



Het Havenbedrijf Rotterdam en andere havenbedrijven zijn een samenwerking gestart met de politie om de digitale weerbaarheid te vergroten. Het hacklab voor jongeren van 12 tot 16 jaar ligt in het verlengde hiervan.