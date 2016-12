Moskeeën reiken 'afgebrande moskee' Culemborg helpende hand

De Essalam Moskee in Rotterdam

Moskeeën uit de regio Rijnmond zijn een inzamelingsactie begonnen. Aanleiding is een grote brand in een voormalig zwembad in Culemborg waar een moskee in zou komen.

Moskee Ibrahim in Maassluis, de Essalam Moskee en De Middenweg in Rotterdam zijn drie van de zeven moskeeën die tot nu toe meedoen aan de actie. "Wij doen een vriendelijk beroep op alle moskeeën in Nederland zich aan te sluiten", schrijven ze in een verklaring.



De initiatiefnemers gebruiken de vrijdagpreek om geld in te zamelen, zodat de materiële schade iets verzacht wordt.



Het zwembad in Culemborg brandde woensdagavond uit. Later in de nacht brak in vijf auto's brand uit. De politie doet onderzoek naar brandstichting en of er een verband is tussen de branden.



Afgelopen zomer ging de gemeenteraad ermee akkoord dat de Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg het gebouw mocht kopen voor 410.000 euro.