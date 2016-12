Speciale eindejaarsuitzending FC Rijnmond

FC Rijnmond

Komende vrijdag blikken we in de laatste uitzending van FC Rijnmond van dit jaar terug op het voetbaljaar 2016. En wat een jaar was het, voor met name Sparta en Feyenoord. De Kasteelclub promoveerde naar de eredivisie en Feyenoord won de KNVB-beker.

In het Rotterdamse Café Verschoor schuiven Henk van Stee, Geert den Ouden, Rob Jacobs, René van Dieren, Emile Schelvis, Joop van Daele, Jan Dirk Stouten en Dennis van Eersel aan om het jaar met presentator Frank Vijg door te nemen.



En wat brengt 2017? Blijft Feyenoord koploper en wordt de club dus voor het eerst sinds 1999 landskampioen? Handhaven Excelsior en Sparta zich op het hoogste niveau? En blijft FC Dordrecht uit de zorgen een niveau lager?



Kijk naar FC Rijnmond, vrijdag rond 17.20 uur op TV Rijnmond. De uitzending wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag.