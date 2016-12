R'dams Middellandplein-wijkijsbaantje voorziet in behoefte

De Rotterdamse West Kruiskade Alliantie en buurtzorg Middelland zijn er in geslaagd een baantje voor de minderbedeelde ijsliefhebbende jeugd te diepvriezen op het Middellandplein

Door al het gedoe rond het uit- en aanleggen van Rotterdamse ijsbaantjes in de diverse wijken is de ijspret voor de financieel nooddruftigen op diverse plekken in de stad in de verdrukking geraakt.



Ondanks de volgens sommige te strenge regelhandhaving en subsidie-geharrewar waardoor ook de particuliere Euromastpark-ijspret op de langere de baan in de ban geschoven en gedaan werd, is er ter elfder ure door noeste overheids- en Middelland-winkeliersvereniging inspanning toch een klein ijsbaantje kunnen worden opgespoten



De kerstvakantievierende kinderen rondom Rotterdam-centrum hoeven hierdoor niet op kosten gejaagd richting de Kralingse ijs-piste bij Hockey-vereniging Leonidas aan het Toepad of helemaal met het openbaar vervoer naar Schiedam Spaland



Voor de nakerstige pretplet kunnen de minderbedeelde kinderen met een migratie-achtergrond nu lekker in het zicht van hun ouders of begeleiders slagen maken op hun eigen wijk-ijs.



Jack Kerklaan nam poolshoogte en Alliantie-woordvoerster Alice Fortes even waar......