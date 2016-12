Jongeren lopen zich warm voor vreugdevuur Vlaardingen

Tientallen jongeren maken zich in Vlaardingen op voor de bouw van hun vreugdevuur. Pallets en kerstbomen worden rond de jaarwisseling in brand gestoken. ''Kinderen uit de buurt vinden het leuk en komen lekker een fikkie steken'', klinkt het aan de Broekweg.

De stapel bestond vorig jaar nog uit vele duizenden stuks brandbaar hout . Dat was goed voor een 15 meter hoge toren: vermoedelijk de hoogste in de regio. Dit jaar zouden al 160 bomen en 185 pallets zijn ingezameld.De jongeren voelen er niets voor te concurreren met enorme vreugdevuren in bijvoorbeeld Scheveningen. ''Bij hun is het een heel groot gesponsord fikkie. Wij zitten hier gewoon met de buurt. Vrienden bij elkaar'', vertelt een van de Vlaardingers.Pas sinds enkele jaren mag weer een groot vreugdevuur worden aangestoken bij de straat, waar het in 2007 nog mis ging . Toen sneuvelden de ruiten van tientallen woningen door een explosie. De jongeren zeggen dit keer 'streng aan het lijntje' te worden gehouden.Het opstapelen van het hout gaat vrijdag van start. ''Wij gaan als het aan de gemeente ligt morgen beginnen met bouwen'', vertelt een van de vuurbouwers. ''De 31e gaan de kerstboompjes erop en om twaalf uur gaat de fik erin.''Niet op alle plaatsen in de regio mogen jongeren rond de jaarwisseling kerstbomen in brand steken. De politie in Schiedam waarschuwde donderdag dat geen vergunning is afgegeven voor dergelijke verbrandingen. ''Wij controleren hier streng op.''