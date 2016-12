Schiedammer opgepakt met tassen vol drugs in auto

Hennep (archieffoto)

Een argwanende burger heeft de politie in Rotterdam op het spoor gezet van een Schiedammer die drugs in zijn auto had verstopt. Agenten ontdekten in de wagen twee tassen met henneptoppen en meerdere zakken met wit poeder.

De verdachte stond woensdagavond geparkeerd bij een tankstation aan de Rotterdamse Matlingeweg. Een getuige vond dat de 31-jarige man zich verdacht gedroeg en belde de politie, die poolshoogte ging nemen.



Agenten roken bij de auto direct een henneplucht en controleerden het voertuig. In de wagen lagen meerdere tassen met drugs en wit poeder. Het bleek te gaan om versnijdingsmiddel: een stof die door criminelen door harddrugs wordt gemengd.



De Schiedammer is opgepakt. De politie deed daarna nog een inval in de woning van de man, maar vond daar geen verboden middelen.