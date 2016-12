Frituurvet veroorzaakt jaarlijks miljoenenschade in riolering

Oliebollen kan je kopen, maar natuurlijk ook zelf maken. Dat veel mensen dat doen, weten gemeenten en waterschappen maar al te goed. Elk jaar verdwijnt er weer veel frituurvet in het riool en dat leidt tot veel problemen en torenhoge schade.

Vet in de riolering zorgt ervoor dat buizen en pompen verstopt raken en vastlopen. Rond de jaarwisseling zien gemeenten veel meer vet in het riool verdwijnen dan gebruikelijk. De boosdoeners zijn oliebollenbakkers die het spul door de gootsteen spoelen.Jaarlijks kost dat de lokale overheden veel geld. "Alles bij elkaar kost het gemeenten waterschappen twee miljoen euro per jaar", zegt Agnes van Zoelen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard."Dat geld kunnen we ook aan andere dingen uitgeven", vertelt Van Zoelen. Waterzuiveringsinstallaties lopen vast door het vet dat in het riool verdwijnt. "Ieder jaar is dit weer grote kostenpost voor ons."Ook de riolering in de straten kan erdoor verstopt raken. "Vet kleeft vast aan de randen van de buizen. Op een gegeven moment kan er niets meer door en dan kan het water binnenshuis naar boven komen", legt Bas Koolhaas van Stadsbeheer Rotterdam uit.De oplossing is er al. Frituurvet wordt al ingezameld in bijvoorbeeld supermarkten. Maar daar loopt het nog niet echt storm. "Veel mensen weten het nog niet", zegt Bas Ravenstijn van het Hoogvliet-filiaal in Rotterdam-Beverwaard.In zijn winkel staat zo'n gele afvalcontainer voor frituurvet. Dat kan daar in flessen in worden gegooid. "Wij legen de bak één keer in de twee à drie weken. Dat valt heel erg mee en kan best wel vaker", aldus Ravenstijn.Landelijk zijn er 3000 inzamelpunten voor frituurvet, in Rotterdam zijn er 53. Wil je weten waar inzamelpunten voor frituurvet zijn in jouw buurt? Klik dan hier