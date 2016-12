Geschiedenis Rotterdamse woningbouw in kaart gebracht

rotterdamwoont

Er zijn al heel wat boeken over Rotterdam geschreven. Maar een goed overzicht van de geschiedenis van de woningbouw door de jaren heen ontbrak. En dus doken twee Rotterdamse oud-architecten de archieven in. Het resultaat: de atlas 'Rotterdam woont'.

Tien jaar lang werkten de gepensioneerde architecten Andries van Wijngaarden en Frans Hooykaas aan het boek. Het overzicht start in 1840, loopt tot 2015 en telt ruim 160 woningen met beschrijvingen, plattegronden en doorsneden.



Wat opvalt aan de geschiedenis van de Rotterdamse woningbouw is dat Rotterdammers vroeger veel minder woonruimte hadden. Ook is goed te zien dat Rotterdam durfde te experimenteren met allerlei woningtypes. Verder staat Rotterdam bekend om de enorme contrasten in de stad.



Erasmusspeld

Het werk van Andries en Frans wordt gewaardeerd. De gemeente Rotterdam heeft de heren pas onderscheiden met een Erasmusspeld. De speld wordt uitgereikt aan personen die zich lange tijd op sociaal, cultureel, economisch of sportief gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving.



Nu de atlas af is zijn de architecten zijn niet van plan stil te gaan zitten. Plannen voor nieuwe onderzoeken zijn er al.