Fietser gewond door aanrijding met vrachtwagen Ridderkerk

Traumahelikopter (archief)

Een fietser is donderdag in Ridderkerk gewond geraakt door een aanrijding met een vrachtwagen. Het slachtoffer is er volgens de politie vermoedelijk slecht aan toe.

Een traumahelikopter rukte uit om medische hulp te verlenen. Over de oorzaak van het ongeval op de Handelsweg in nog niets bekend.



