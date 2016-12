Brand: 'ik kan continu van voren meedoen'

Deze winter ging wielrenner Lucinda Brand uit Dordrecht een nieuwe uitdaging aan: ook goed presteren in het veldrijden. Het veldseizoen is en volle gang en daarin laat ze zien mee te kunnen met de toppers. ''In de grote wedstrijden heb ik nog geen podiumplek behaald, maar ik mag zeker tevreden zijn.

Donderdag ging Brand als een speer van start in de Azencross in het Belgische Loenhout. Een lange tijd reed ze aan kop, maar door een klein slippertje behaalde ze uiteindelijk net geen eremetaal. ''Ik merk af en toe dat ik nog wat gebrek heb aan ervaring. Soms op basis van techniek of dat ik te gehaast ben.''



In 2017 gaat Brand eerst op trainingskamp in Spanje met de wegploeg om zich daarna te richten op het WK veldrijden in Luxemburg. Daarna gaat alle aandacht weer naar het wegwielrennen. ''Ik zou graag een kleine etappekoers willen winnen en ik ga voor mijn derde nationale titel.''