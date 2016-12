Hits overleden sterren galmen door Rotterdam

David Bowie, Prince, George Michael, Leonard Cohen en Toots Thielemans: de overleden pophelden kwamen donderdag nog een keer tot leven in de Rotterdamse Laurenskerk. Daar speelde stadsbeiaardier Richard de Waardt de hits van gestorven artiesten.

De Waardt begon zijn optreden overigens niet met popmuziek, maar met de soundtrack van de film Star Wars. Hij eerde daarmee actrice Carrie Fisher, die de rol van Prinses Leia vertolkte. Zij stierf deze week aan de gevolgen van een hartaanval.De stadsbeiaardier speelde op zijn carillon verder onder meer de nummers Life on Mars van Bowie, Halleluja van Cohen en Purple Rain van Prince. De muziek was in de wijde omtrek van het Grotekerkplein te horen.Het bijzondere eerbetoon aan de artiesten was een idee van De Waardt zelf. "Er is een groot aantal muzikanten overleden dit jaar. Dus daar wilde ik iets mee", zegt de beiaardier. "Ik hoop dat de Rotterdammer het vanavond opvalt.""Persoonlijk heb ik het meeste met Toots Thielemans. Die man is pure jazz en ik ben jazzliefhebber", verklapte hij.