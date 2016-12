Vluchtauto schutters Hellevoetsluis vermoedelijk terecht

De politie heeft waarschijnlijk de vluchtauto gevonden die is gebruikt na een dodelijke schietpartij in Hellevoetsluis, waar afgelopen maandag twee mannen werden doodgeschoten bij een bezoek aan een woning aan de Branding.

Getuigen zagen na de schietpartij een zwarte Dodge Ram wegrijden. De politie vond die wagen donderdagavond terug op het Pieter Postplein, dat enkele kilometers is verwijderd van de plek waar de fatale schoten zijn gelost.''De auto is door de politie weggetakeld en zal op sporen worden onderzocht'', liet de politie weten. Er wordt nog jacht gemaakt op de schutters. Eerder werd bekendgemaakt dat vermoedelij k zeker drie mannen waren betrokken bij het voorval. De slachtoffers zijn twee familieleden van 22 en 29. Zij werden op straat aangetroffen door agenten en moesten gereanimeerd worden. De politie zoekt in 'alle mogelijke verblijfplaatsen' naar de de daders.