Trainer Watford denkt aan vroegere terugkeer Berghuis

Er bestaat een kans dat Feyenoorder Steven Berghuis in januari al terug gaat naar zijn Engelse werkgever Watford. De buitenspeler is voor een jaar uitgeleend, maar de Premier League-club kampt met een blessuregolf.

In de persconferentie voorafgaand aan het duel met Tottenham Hotspur van komende zondag sprak de Italiaanse trainer Walter Mazzarri over het gemis van een aantal spelers. Daarbij gaf hij aan in januari in gesprek te gaan met de clubleiding voor de mogelijke terugkeer van Berghuis.



Berghuis sloot de eerste seizoenshelft bij Feyenoord goed af met drie goals in de laatste twee competitiewedstrijden. Daarmee kroop hij uit een kleine dip omdat hij in de weken daarvoor weinig speeltijd kreeg van trainer Giovanni van Brockhorst.