Jongeren betrapt tijdens geknutsel aan vuurwerkbom

Lucifer (Foto: Pixabay)

Drie jongeren zijn in Capelle aan den IJssel betrapt terwijl ze vermoedelijk bezig waren met het in elkaar knutselen van een vuurwerkbom. Handhavers vonden op de Groenedijk een afgezaagde jerrycan met brandstof en in brandstof gedoopte doeken.

De toezichthouders waren afgekomen op meerdere meldingen over vuurwerkoverlast. Ze ontdekten dat drie jongeren bezig waren met het illegaal afsteken van vuurwerk en waarschijnlijk bezig waren met het fabriceren van een vuurwerkbom.



''Omdat het vuurwerk in combinatie met de brandbare vloeistof zorgde voor een gevaarlijke situatie, is de locatie uit voorzorg afgezet'', meldt Handhaving Capelle donderdagavond.



Illegaal vuurwerk

De drie jongens van 13, 16 en 17 jaar bleken het nodige illegaal vuurwerk op zak te hebben. Bij onderzoek in de woning van de oudste verdachte aan de Mendelssohnstraat werd nog veel meer knalwerk aangetroffen.



Het ging volgens de handhandhavers onder meer om een grote ratelband, tientallen nitraten en potten. ''De vader van de verdachte bleek hierbij ook betrokken. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt'', aldus de dienst.



De drie jonge verdachten moeten zich melden bij bureau HALT, dat zich bezighoudt met jeugdcriminaliteit. Ze krijgen een taakstraf.