A29 Haringvlietbrug dicht na kettingbotsing

Foto: @WIS_Mike

De A29 bij de Haringvlietbrug is vrijdagochtend in beide richtingen dicht, omdat meerdere auto's op elkaar zijn gebotst in de dichte mist. Richting Rotterdam klapten zeker negen auto's op elkaar. Of er gewonden zijn gevallen, is nog onduidelijk.





Het verkeer loopt inmiddels flink vast en automobilisten kunnen beter omrijden via Dordrecht over de A59, A17, A16 en A15. Verkeer dat stilstaat wordt weggeleid door de politie.



Hoe lang de A29 nog dichtblijft, is onbekend. De VerkeersInformatieDienst (VID) heeft het over uren.



Voor de derde dag op rij waarschuwt het KNMI voor dichte mist. In grote delen van het land geldt code geel. Op het moment van het ongeluk was het zicht op de A29 maar tussen de 50 en 100 meter, zegt de VID.



In de richting van Bergen op Zoom is ook een ongeluk gebeurd. Het is nog onbekend hoeveel auto's daarbij betrokken zijn. De politie in de Hoeksche Waard spreekt van een grote chaos.