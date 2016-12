Haringvlietbrug in A29 weer open na kettingbotsingen

Foto: Maikel Coomans Foto: Maikel Coomans Foto: Maikel Coomans Foto: @WIS_Mike De mist vriest aan de spiegels van stilstaande auto's - Foto: Maikel Coomans

De A29 bij de Haringvlietbrug was vrijdagochtend in beide richtingen dicht, omdat meerdere auto's op elkaar waren gebotst in de dichte mist. Rond 10.30 uur reed het verkeer in beide richtingen weer over de brug. De politie in de Hoeksche Waard sprak van een grote chaos.





'Opeens spiegeltjeglad'

"Voor de brug was het goed te doen, maar op de brug was het ineens spiegeltjeglad", vertelt een vrachtwagenchauffeur die net op tijd voor de botsing kon remmen en geen schade aan zijn wagen heeft.



Volgens hem werd het verkeer vanaf de zijkant van de weg gevraagd te remmen. "Waarschijnlijk was er al een ongeluk gebeurd", denkt de chauffeur. "Ik zag dat allerlei auto's naast me gingen glijden door het remmen."



Die wagens kwamen er minder goed vanaf dan de vrachtwagenchauffeur. De auto's botsten op elkaar, met veel schade tot gevolg. "Een bijrijder kon er niet uit. Ik heb geholpen de deur open te rukken, zodat hij er toch uit kon."





Tweede ongeluk

In de richting van Bergen op Zoom was ook een ongeluk gebeurd. Negen auto's raakten daarbij betrokken, meldt Rijkswaterstaat. De wagens hebben volgens de politie veel blikschade. Niemand raakte gewond.



Voor de derde dag op rij waarschuwt het KNMI voor dichte mist. In grote delen van het land geldt code geel. Op het moment van het ongeluk was het zicht op de A29 volgens de VID maar tussen de 50 en 100 meter en was het spekglad door de mist.







Door aanvriezende mist was het spekglad op de weg. Richting Rotterdam klapten elf voertuigen op elkaar. Er waren ook twee vrachtwagens bij betrokken, zegt de politie. Zes mensen zijn lichtgewond geraakt en één persoon is naar het ziekenhuis gebracht."Voor de brug was het goed te doen, maar op de brug was het ineens spiegeltjeglad", vertelt een vrachtwagenchauffeur die net op tijd voor de botsing kon remmen en geen schade aan zijn wagen heeft.Volgens hem werd het verkeer vanaf de zijkant van de weg gevraagd te remmen. "Waarschijnlijk was er al een ongeluk gebeurd", denkt de chauffeur. "Ik zag dat allerlei auto's naast me gingen glijden door het remmen."Die wagens kwamen er minder goed vanaf dan de vrachtwagenchauffeur. De auto's botsten op elkaar, met veel schade tot gevolg. "Een bijrijder kon er niet uit. Ik heb geholpen de deur open te rukken, zodat hij er toch uit kon."In de richting van Bergen op Zoom was ook een ongeluk gebeurd. Negen auto's raakten daarbij betrokken, meldt Rijkswaterstaat. De wagens hebben volgens de politie veel blikschade. Niemand raakte gewond.Voor de derde dag op rij waarschuwt het KNMI voor dichte mist. In grote delen van het land geldt code geel. Op het moment van het ongeluk was het zicht op de A29 volgens de VID maar tussen de 50 en 100 meter en was het spekglad door de mist.