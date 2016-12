NK Voetbalquiz gewonnen door Rotterdammers Bas en Roderick

De Rotterdammers Bas Schreurs en Roderick Smal mogen zich een heel jaar dé voetbalkenners van Nederland noemen. De twee hebben de NK Voetbalquiz 2016 gewonnen door in De Kuip de meeste voetbalvragen goed te beantwoorden. Ze hebben daarmee de 'Piet van Dijk wisselbokaal' binnengesleept.

De quiz die jarenlang bij Excelsior Maasluis werd gespeeld, werd dit jaar voor het eerst in het Feyenoordstadion gehouden. Scheurs en Smal veroverden de vorige twee edities de tweede plek. "Daarom ben ik heel erg blij dat we dit keer wel gewonnen hebben!", zegt Roderick.



"Je krijgt soms de meest krankzinnige vragen", vertelt Bas na de overwinning. Vragen als: noem twee Champions Leaguewinnaars die in een stad zijn geboren waar ooit de Olympische Winterspelen zijn gehouden. "Die wist ik zelfs niet. Als ik die wel wist, had je me naar een tehuis mogen sturen", zegt Roderick.



De voetbalquiz werd gepresenteerd door voetbalanalisten Hugo Borst en Koert Westerman.