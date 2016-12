Gifontsnapping dreigde bij Kemira in de Botlek

Kemira - Foto: Google Streetview

Bij Kemira in de Botlek bestond vrijdagochtend de kans dat een giftige stof zou ontsnappen. De hulpdiensten en het Havenbedrijf Rotterdam waren stand-by om in te grijpen als het daadwerkelijk mis zou gaan. Het gevaar was aan het begin van de middag geweken.





Verdund

De stof zat in een vat op het terrein van Kemira. Medewerkers van het bedrijf hebben



De brandweer heeft de stof verdund met water. Als het gas dan toch zou komen, zou er geen gevaar voor de omgeving zijn geweest, zegt de politie.



Waterscherm

Het havenbedrijf had een blusvaartuig gestuurd om een eventuele lekkage met een waterscherm neer te slaan. De brandweer deed ook metingen om te kijken of er stoffen vrijkomen.



Kemira werd dit jaar nog geïnspecteerd door de brandweer. In het



De problemen bij het waterchemiebedrijf waren ontstaan doordat bij het productieproces van de acrylsoort acrylamide de temperatuur verder was gestegen dan gewenst. Volgens plantmanager Marco Soedarmo is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren.De stof zat in een vat op het terrein van Kemira. Medewerkers van het bedrijf hebben de tank gekoeld , zodat de temperatuur niet nog verder kon oplopen en de stof sneller kon vrijkomen.De brandweer heeft de stof verdund met water. Als het gas dan toch zou komen, zou er geen gevaar voor de omgeving zijn geweest, zegt de politie.Het havenbedrijf had een blusvaartuig gestuurd om een eventuele lekkage met een waterscherm neer te slaan. De brandweer deed ook metingen om te kijken of er stoffen vrijkomen.Kemira werd dit jaar nog geïnspecteerd door de brandweer. In het rapport staan geen bijzondere tekortkomingen.