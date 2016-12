Gifontsnapping dreigt bij Kemira in de Botlek

Bij Kemira in de Botlek bestaat vrijdagochtend de kans dat een giftige stof ontsnapt. De hulpdiensten en ook het Havenbedrijf Rotterdam zijn stand-by om in te grijpen als het daadwerkelijk misgaat.

De problemen zijn ontstaan doordat bij het productieproces van een acrylsoort de temperatuur verder is gestegen dan gewenst. Medewerkers van het bedrijf proberen de tank te koelen. Als de temperatuur nog verder oploopt, kan een giftige stof ontsnappen.De brandweer is in de buurt om in te grijpen. Het havenbedrijf heeft een blusvaartuig gestuurd om een eventuele lekkage met een waterscherm neer te slaan. De brandweer doet ook metingen om te kijken of er stoffen vrijkomen.De naastgelegen bedrijven zijn ook geïnformeerd. Kemira zelf is de hele ochtend al onbereikbaar voor een reactie.