Man vergeet vuurwapen in hotelkamer Rotterdam

Politie Rotterdam Archieffoto: Thijs Kern

Een 43-jarige man uit het Brabantse Grave is donderdag opgepakt, omdat hij een vuurwapen had laten liggen in een hotelkamer in Rotterdam.

De man checkte woensdagochtend uit in een hotel aan de Energieweg. Toen medewerkers de kamer ingingen, vonden ze het pistool.



De politie kwam er na onderzoek achter dat de man de volgende dag zou terugkomen naar het hotel. Daar werd hij aangehouden. Bij zijn arrestatie gedroeg de man zich agressief.