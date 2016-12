Vertrouwen van ondernemers neemt verder toe

Het vertrouwen onder ondernemers in de industrie is deze maand verder toegenomen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De index waarmee het CBS het vertrouwen meet, ging in december van 3,4 naar 4,7. Daarbij werden de ondernemers vooral positiever over hun orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.Positief gestemde ondernemers hebben sinds oktober 2014 de overhand. Het producentenvertrouwen ligt mede dankzij de nieuwe stijging ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.Het CBS maakte verder bekend dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in november 0,8 procent hoger lagen dan een jaar eerder. Daarmee stegen de prijzen voor de tweede achtereenvolgende maand, na ruim twee jaar van dalingen. De toename was vorige maand wel beperkter dan in oktober, toen de producentenprijzen met 1,5 procent stegen.De prijzen worden onder meer gestuwd door het herstel van de olieprijs. Verder werden producten van de voedingsmiddelenindustrie 3,9 procent duurder dan een jaar eerder. Ook de prijzen in de basismetaal-, de metaalproducten- en de auto-industrie liepen op.