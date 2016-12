Twee verdachten dodelijke steekpartij weer op vrije voeten

Twee mannen die vastzaten voor een dodelijke steekpartij in Dordrecht, zijn vrijgelaten. Justitie zegt vrijdag dat er geen verdenking meer is tegen de Dordtenaren. Een derde verdachte blijft wel vastzitten.

De steekpartij gebeurde in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag aan het Eemsteynplein. Een 61-jarige Rotterdammer werd doodgestoken in een huis.Vlak na de steekpartij werden drie mensen aangehouden van 43, 46 en 55 jaar. De man van 43 wordt verdacht van doodslag. Hij blijft in elk geval nog twee weken in de cel.