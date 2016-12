Gevaar bij Kemira in de Botlek geweken

Kemira - Foto: Maikel Coomans

Bij waterchemiebedrijf Kemira in de Botlek is alles weer onder controle. De temperatuur van de opslagtank waarmee problemen waren is onverwacht gedaald, zegt de politie vrijdag aan het begin van de middag.





Voor de zekerheid waren de hulpdiensten massaal uitgerukt. De brandweer heeft met medewerkers van Kemira de stof verdund met water en de tank zoveel mogelijk koel gehouden.



Dat heeft gewerkt, zegt de politie. "Door de tank te vullen met water is de temperatuur gedaald. De kans dat de stof ontsnapt is nu klein." Op het terrein van het bedrijf dreigde vrijdagochtend een giftige stof te ontsnappen nadat er iets was misgegaan met het productieproces van een acrylsoort. De temperatuur in een tank steeg plotseling zo erg dat een giftige stof kon ontsnappen.