Brandstichting in huis Syrische asielzoeker in Zwijndrecht

Foto: Robert Bas

Een brand in een woning aan de Pieter de Hoochstraat in Zwijndrecht vorige week donderdag blijkt te zijn aangestoken. In het huurhuis woonde een Syrische asielzoeker.

De politie gaat uit van brandstichting, omdat forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat er in het huis verschillende brandhaarden waren.



Achterdeur ingeslagen

De brand ontstond vorige week donderdag rond 10.15 uur. De bewoner was op dat moment niet thuis. De ruit van de achterdeur bleek te zijn ingeslagen.



De brandweer wist het vuur snel te blussen. Toch is er veel rookschade. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.



Vluchteling

In het huis woonde sinds een half jaar een Syrische vluchteling. Het was de bedoeling dat zijn gezin zich bij hem zou voegen. De man woont inmiddels ergens anders.



Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat de brandstichting te maken zou hebben met de achtergrond van de bewoner. Er waren geen eerdere incidenten rond de woning, zoals bedreigingen of bekladdingen.



De politie heeft in de buurt een flyer verspreid met een oproep aan getuigen om zich te melden.