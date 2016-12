Vuurwerk verraadt hennepkwekerij en wapen aan politie

Hennepplant - foto: politie

Een 35-jarige man uit Ridderkerk heeft agenten donderdagavond onbedoeld naar zijn wietplantage en automatische geweer geleid. Hij was vuurwerk aan het afsteken op straat, terwijl dat nog niet mag.

De man was rond 20.45 uur bezig in de Meester Troestrastraat met vuurwerk. Hij reed daarna weg, maar agenten hielden hem aan. In zijn auto lagen nitraten.



De politie wilde weten of er thuis nog meer vuurwerk lag en reden met de Ridderkerker naar zijn huis. Daar roken ze een henneplucht en vonden ze het geweer.