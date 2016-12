Schip op Hollandsch Diep krijgt waarschuwing voor ontgassen

De kapitein moest stoppen met ontgassen - Foto: Gezagvoerder Tjeerd (@GZW_Tjeerd)

Rijkswaterstaat heeft vrijdagochtend de kapitein van een binnenvaarttanker op het Hollandsch Diep aangepakt. Het schip was bezig met ontgassen en dat mag niet. Er is geen boete opgelegd, maar het ontgassen moest meteen stoppen.

Het schip lag voor anker en was bezig de chemische stof MTBE te lozen. De stof wordt als antiklopmiddel aan benzine toegevoegd.



Het ontgassen van stoffen in de openlucht is verboden. Het lozen van sommige stoffen, zoals MTBE, leidt niet automatisch tot een boete. Dat is afhankelijk van de gemeten waarden.