Politie vindt wietplantage in woning Dordrecht

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen opgepakt nadat agenten in een huis een hennepkwekerij hadden ontdekt. In de woning aan de Hoekenessestraat in Dordrecht stonden 650 wietplanten.

Agenten kwamen de plantage op het spoor na een tip dat twee mannen via een raam de woning waren binnen gegaan. Toen ze gingen kijken, vonden de agenten twee mannen, maar niet de twee die naar binnen waren geklommen.



Een van de mannen bleek binnen te zijn mishandeld. Ook vond de politie een wietplantage. De twee Dordtenaren van 30 en 45 jaar die binnen waren, zijn aangehouden.



De twee mensen die naar binnen zijn geklommen zijn nog niet gevonden.