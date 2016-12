Dierenpartij verzet zich tegen carbidschieten Rockanje

Carbidschieten (archieffoto)

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland noemt het 'onacceptabel' dat een vergunning is verleend voor het carbidschieten in de duinen bij Rockanje.





Niet alleen de dierenpartij keert zich tegen het carbidschieten in de duinen. Eerder probeerden omwonenden



Overlast

De rechtbank voelde niets voor een verbod. Uit onderzoek van de omgevingsdienst Haaglanden zou blijken dat de overlast door de knallen meevalt.



Toch vindt PvdD-fractievoorzitter Van Viegen dat de provincie moet ingrijpen. Ze pleit voor een volledig verbod op carbidschieten in de natuur.



