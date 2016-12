Leerdammer met '122 kilo springstof' gepakt in Duitsland

Foto: Bundespolizei Waidhaus

Een Leerdammer (44) is in Duitsland tegen de lamp gelopen met een megalading vuurwerk. Het gaat volgens de Duitse politie om '122 kilo springstof'.

De man werd aangehouden bij het grensdorp Waidhaus aan de Tsjechisch-Duitse grens. Hij had maar liefst 1268 stuks knalvuurwerk in zijn wagen gepropt.



Agenten keken op van de vondst. Het was de grootste lading illegaal Aziatisch vuurwerk die de Duitse politie rond deze jaarwisseling heeft aangetroffen.



Voor de 44-jarige smokkelaar wordt de jaarwisseling geen knalfeest. Hij is aangehouden en wordt vervolgd voor het overtreden van de wet op explosieven.