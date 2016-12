Kleine uitslagen op Europese beurzen

De AEX-index in Amsterdam stond vrijdagmiddag een fractie boven de slotstand van donderdag. Ook elders in Europa bleven graadmeters dicht bij huis. Beleggers moesten het in de laatste sessie van het jaar doen met een lege agenda. Verder was er ook nauwelijks nieuws voor handen om de handel richting te geven.

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street nagenoeg onveranderd op 482,55 punten. De hoofdgraadmeter van het Damrak staat daarmee 9 procent boven de slotstand van vorig jaar. De MidKap stond op de laatste handelsdag van het jaar 0,1 procent in de min op 687,01 punten, en bleef daarmee circa 2 procent onder de slotstand van 2015.De graadmeter in Parijs, die net als die in Amsterdam de hele dag openblijft, noteerde 0,2 procent hoger. De beurzen in Londen en Frankfurt sloten aan het begin van de middag met een winst van 0,3 procent. Daarmee kwam de jaarwinst voor de FTSE in Londen uit op ruim 14 procent. De Duitse beurs won dit jaar bijna 7 procent.De uitslagen bleven vrijdag overal beperkt. Vastgoedonderneming Unibail-Rodamco en supermarktbedrijf Ahold Delhaize voerden de AEX aan met plussen van ruim 1 procent. Shell en Vopak stonden onderaan met minnen van ongeveer 1 procent.In Amsterdam, Frankfurt en Parijs wordt de handel maandag hervat. In Londen, New York en op de meeste plaatsen in Azië blijven de beurzen op 2 januari dicht.De AEX boekte zijn winst van dit jaar sinds 9 november, de dag na de Amerikaanse presidentverkiezingen. De AEX zakte na de bekendmaking van Trump als winnaar eerst nog onder het slotniveau van 2015, om vervolgens op dezelfde dag al een lange winstreeks in te zetten. Dat beeld was ook zichtbaar op de beurzen in Parijs en Frankfurt.Londen kende een nog veel beter beursjaar. De FTSE bereikte vrijdag de hoogste stand uit zijn historie. Dat record werd gerealiseerd door de opmars sinds de keuze van de Britten om de EU te verlaten, en de bijbehorende stevige daling van het Britse pond.De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent naar 53,54 dollar. Brent werd ook 0,4 procent goedkoper, bij 56,60 dollar per vat. De euro werd voor 1,0530 dollar verhandeld, tegen 1,0480 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.