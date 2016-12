Bell gaat, Marshall komt bij Forward Lease Rotterdam

Rotterdam-Basketbal-2016-2017

De basketballers van Forward Lease Rotterdam moeten het in de tweede helft van het seizoen stellen zonder Anthlon Bell. De Amerikaan heeft in verband met privé-omstandigheden besloten bij zijn familie in de Verenigde Staten te blijven.

Als vervanger van Bell heeft Rotterdam Jermaine Marshall vastgelegd. Marshall komt over van het Cypriotische Apollon. Hij scoorde daar in acht wedstrijden gemiddeld 13,7 punten. Hij speelde eerder voor Arizona State University en Penn State.



Bell vervulde bij Rotterdam tot nu toe een belangrijke rol. Met een gemiddelde van 15.6 punten per wedstrijd had hij een groot aandeel in het aanvalsspel van de nummer 6 van de Basketball League.



Nieuweling Marshall heeft een twijfelachtige prestatie op zijn naam. Eerder dit jaar scoorde hij in een play-off wedstrijd in de Griekse competitie in een razend spannende fase op fraaie wijze. In zijn eigen basket. Na de toen noodzakelijke verlengingen, werd de club van Marshall uitgeschakeld.



Wanneer Marshall voor Rotterdam inzetbaar is, is nog onduidelijk.