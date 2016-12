Bedrijfspand Hardinxveld-Giessendam getroffen door brand

De brandweer heeft vrijdagmiddag de handen vol gehad aan een brand bij een installatiebedrijf in Hardinxveld-Giessendam. Het vuur dreigde over te slaan naar een bedrijfsverzamelpand, maar dat kon worden voorkomen.

De brandweer rukte uit na een melding van een brand bij het bedrijf FlexiVers. Toen de hulpverleners arriveerden, ontdekten ze dat alleen het naastgelegen pand in brand stond.Brandweerlieden konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar het bedrijfsverzamelpand waarin ook FlexiVers is gevestigd. Dat gebouw liep wel fors rook- en waterschade op. De brand was aan het begin van de avond onder controle.Burgemeester Dirk Heijkoop heeft de betrokken brandweerlieden bedankt voor hun inzet. ''Door jullie adequate aanpak is waarschijnlijk erger voorkomen'', schrijft hij op Twitter.Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.