Bedrijfspand Hardinxveld-Giessendam in brand

Foto: Rolf Maas

Bij een bedrijfspand in Hardinxveld-Giessendam is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur woedt in een gebouw aan de Houtschelf waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd.

Volgens de brandweer staan meerdere units in brand. Ook zou een stapel pallets en kratten vlam hebben gevat. Omliggende panden worden ontruimd.



