Voorbereidingen Nationaal Vuurwerk in volle gang

Vuurwerk

Aan de voet van de Erasmusbrug is vrijdag hard gewerkt aan het Nationaal Vuurwerk. Het is de tiende keer dat de show wordt gehouden. Nieuw zijn dit jaar twee pontons voor de brug waarop ook vuurwerk wordt afgestoken.

Op het ene ponton worden de harde knallers afgestoken. Op het andere drijvende platform staat een vierkant rad van 20 meter met slangen waar water uitkomt. Het is de bedoeling dat er een in aanloop naar de grote vuurwerkshow een watergordijn ontstaat waarop de aftellende klok wordt geprojecteerd.



De show bestaat uit meerdere onderdelen. Van 22.00 uur tot middernacht worden eerst de mooiste hits van 2016 gedraaid. Tijdens de jaarwisseling gaan duizenden kilo's vuurwerk de lucht in. De show wordt live uitgezonden door RTL.



"Net als vorig jaar wordt het vuurwerk afgestoken op het ritme van de muziek. We hebben dit jaar een mooi totaal plaatje van audio, video en licht", zegt Robbie Wels van de organisatie.