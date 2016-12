Vrijwilligers Rijsoord bakken duizenden oliebollen

Oliebollenfabriek

Leden van muziekvereniging Sursum Corda in Rijsoord hebben hun instrumenten vrijdag ingeruild voor mixers en pannen. Ze bakken en verkopen 20.000 oliebollen en appelflappen. Dat moet veel geld opleveren om de kas te spekken.

Het pand van Sursum Corda aan de Rijksstraatweg is voor een dagje omgetoverd tot een oliebollenfabriek. Twee dagen na elkaar werken tussen 15:00 uur en 02:00 uur 's nachts vrijwilligers in urenlange ploegendiensten aan de lekkernijen.



Hoewel de sfeer goed is, valt het zware werk sommige leden niet mee. ''Vier uur achter elkaar staan. Dat voel ik wel de aankomende vier dagen'', vertelt een vrouw. Toch vindt ze het werk ook leuk. ''Ik wil het niet missen.''



Kraampjes

Ook de verkoop is professioneel geregeld. De bollen worden in kratten naar een filiaal van Dirk van den Broek gereden, waar ze voor 70 cent worden verkocht in kraampjes. De afgelopen jaren leverden vergelijkbare acties ongeveer 4000 euro op.



Toch ligt ook een bescheiden gevaar op de loer: de vrijwilligers erkennen zelf ook een beetje te snoepen van de koopwaar. ''Als je die oliebollen begint te eten, eet je er wel vier of vijf weg'', grijnst een van de vrijwillige chauffeurs.