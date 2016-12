Kleibeuker prolongeert Nederlandse titel op 5 kilometer

Nederlands kampioen Carien Kleibeuker. Foto: Vincent Jannink (ANP)

Schaatsster Carien Kleibeuker heeft op het NK Afstanden in Heerenveen haar titel op de 5 kilometer geprolongeerd. De 38-jarige Rotterdamse pakte het goud, voor Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte.

Het is voor Kleibeuker haar derde Nederlandse titel op rij en haar vierde in totaal. Op de laatste Winterspelen, in 2014 in Sotsji, pakte ze op de 5 kilometer brons.



Met de winst heeft Kleibeuker zich geplaatst voor de WK Afstanden in Zuid-Korea.