Bekijk de eindejaarsuitzending van FC Rijnmond

Henk van Stee en Geert den Ouden (rechts) aan tafel bij presentator Frank Vijg

Henk van Stee, Geert den Ouden, Rob Jacobs, René van Dieren, Emile Schelvis, Joop van Daele, Jan Dirk Stouten en Dennis van Eersel. Ze waren op één avond allemaal in het Rotterdamse café Verschoor om in de eindejaarsuitzending van FC Rijnmond terug te blikken op de prestaties van de eredivisionisten Feyenoord, Sparta en Excelsior.

Onder leiding van presentator Frank Vijg kwamen uiteraard de bekerwinst van Feyenoord, de promotie van Sparta en de uitstekende prestaties van Excelsior aan bod. Over de beste speler uit de regio Rijnmond verschillen de analytici van mening. Geert den Ouden kiest voor Karim El Ahmadi en Thomas Verhaar en Henk van Stee voor Dirk Kuyt en Michel Breuer. Nicolai Jørgensen is volgens Emile Schelvis de meest verrassende speler en volgens Rob Jacobs is Jan-Arie van der Heijden dat.



Feyenoord

Jan Dirk Stouten meent dat Feyenoord geen versterkingen moet halen in de winterstop. "Je moet vooral zorgen dat niemand vertrekt. Ik denk dat Rick Karsdorp wel in de belangstelling gaat komen van Engelse clubs." Rob Jacobs onderschrijft zijn stelling. "Stel, Feyenoord haalt Jordy Clasie en hij doet het goed. Wat moet je dan met El Ahmadi als hij terugkomt van de Afrika Cup? Dat zorgt alleen maar voor ellende."



De meeste volgers van Feyenoord zien ook geen reden om Brad Jones te wisselen als Kenneth Vermeer weer terugkomt na zijn blessure. Geert den Ouden: "Buiten het feit dat Vermeer het uitstekend heeft gedaan bij Feyenoord is Brad Jones zo ingespeeld met zijn verdediging dat het mij een domme zet lijkt van een coach als hij daar een andere keeper neerzet." Dennis van Eersel denkt daar anders over. "Het is kapitaalvernietiging als je Vermeer op de bank zet. Als hij fit is, gaat Vermeer alles spelen."



De trainers

Giovanni van Bronckhorst heeft een jaar met pieken en dalen erop zitten, maar de meeste gasten in café Verschoor zijn positief over de trainer van Feyenoord. Toch zijn er ook verbeterpunten. Joop van Daele: "Ik had gehoopt dat, gezien zijn achtergrond als speler bij Feyenoord, Arsenal, Barcelona en het Nederlands elftal, hij al wat eerder aandacht had kunnen schenken aan de manier van voetballen zoals we nu doen."



Emile Schelvis sprak eerder al zijn waardering uit voor Alex Pastoor, maar ziet ook de mindere punten van de trainer van Sparta. "Je traint spelers. er is een bepaalde speelwijze en je hebt het wisselbeleid. Daar kun je een wedstrijd mee laten kantelen en daar is hij nog niet heel gelukkig mee geweest. Denk aan de wedstrijden tegen Roda JC, Vitesse en ADO Den Haag."



Over de trainer van Excelsior, Mitchell van der Gaag, zijn de reacties unaniem lovend. Henk van Stee: "Ik heb trainingen gezien en je ziet Excelsior spelen zoals ze trainen. Dat vind ik heel leuk. Alles is gebaseerd op diepte in het spel. Ik vind dat Van der Gaag realistisch, internationaal voetbal speelt. Ze kunnen het alleen maar een uur volhouden."



Sparta

Ondanks dat Sparta kampioen werd van de eerste divisie en in de eredivisie keurig op de dertiende plaats staat zijn veel analytici kritisch. Henk van Stee: "Laat ik vooropstellen dat 2016 een geweldig jaar voor Sparta is geweest. Maar de laatste twee maanden is het heel slecht. Ik vind dat Sparta echt een goede centrumspits moet hebben. Als je kijkt naar Mike van Duinen die bij Excelsior loopt dan denk ik dat Sparta dat niveau ook kan halen. Dan hoef je niet Mathias Pogba of Cyril Chevreuil. Zij hebben absoluut geen meerwaarde"



Excelsior

Excelsior bleef keurig in de eredivisie en staat halverwege het huidige seizoen op de vijftiende plaats. Veel spelers vertrokken en nieuwe leiders stonden op. Toch moet aanvoerder Ryan Koolwijk uitkijken, volgens Joop van Daele. "Zijn concurrent Hicham Faik heeft in principe dezelfde speelstijl en hij kan ook nog scoren. En dat doet Koolwijk nagenoeg nooit."