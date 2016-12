Knalloos Oud en Nieuwfeestje voor honden in Ottoland

Knalloos Oud en Nieuwfeestje voor honden in Ottoland Dierenarts Jan Schep geeft oudejaarstips aan hondenbezitters die thuis blijven

Om het geknal van het vuurwerk te ontlopen, brengen sommige hondenliefhebbers de jaarwisseling door bij de schaapskooi in Ottoland.

"Er is hier nauwelijks geknal te horen", zegt schaapsherder Huug Hagoort. "Dat brengt iedere jaarwisseling vaste gasten naar onze Bed & Breakfast."



Een van hen is Roger van Blitterswijk. Hij logeert al voor de vijfde keer bij de schaapskooi en heeft deze keer acht honden bij zich: vier van hemzelf, en vier van de hondenuitlaatservice die hij runt.



Ravotten

"We kwamen hier voor het eerst toen een van onze eigen honden doodsbang voor vuurwerk bleek te zijn", zegt hij. "Sindsdien komen we ieder jaar terug. De honden kunnen hier heerlijk ravotten."



Ondertussen maken de baasjes het ook gezellig. Er worden oliebollen en appelflappen gebakken en de sjoelbak wordt van zolder gehaald.



Vuurwerkfilmpjes

Baasjes die hun honden liever thuishouden, blijken er andere methoden op na te houden om rond de jaarwisseling te voorkomen dat hun viervoeters in paniek raken.



''Tijdens het etentje hebben we vuurwerkfilmpjes afgespeeld'', vertelt een hondenbezitter bij Dierenkliniek Middenbaan in Barendrecht. ''Zodoende is ze eraan gewend.''



Overvallen

Volgens dierenarts Jan Schep kan zo'n aanpak effectief zijn. De honden schrikken met Oud & Nieuw omdat ze worden overvallen door de onverwachte knallen, legt hij uit.



''Het komt niet veel voor en ze kunnen het niet plaatsen'', vertelt Schep, die benadrukt dat honden in zo'n panieksituatie eerst en vooral naar hun baasjes kijken.



Dierenbezitters moeten dus vooral rustig blijven. Schep: ''Als de baas rustig is, is er helemaal geen probleem.''