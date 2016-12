Rotterdammers hoog op lijst DENK

De politieke partij DENK heeft naast lijsttrekker Tunahan Kuzu nog twee Rotterdammers hoog op de kandidatenlijst gezet voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om ambtelijk secretaris Gladys Albitrouw (34) en beleidsmedewerker Stephan van Baarle (25).

Albitrouw en Van Baarle nemen op de kandidatenlijst de vierde en vijfde plek in. Dat wil zeggen dat ze allebei in de Tweede Kamer komen als de partij vijf zetels haalt. DENK is daar optimistisch over: de partij verwacht met zeker vijf mensen in de Kamer te komen.Of dat ook daadwerkelijk gaat lukken moet nog blijken. De partij, een afsplitsing van de PvdA, stevent volgens de Peilingwijzer af op tussen de nul en twee zetels bij de parlementsverkiezingen van maart 2017.De partij, die een partijkantoor heeft aan de Rotterdamse Schiekade, maakte de lijst met achttien kandidaten voor de verkiezingen vrijdagavond bekend. Op plekken twee en drie staan Farid Azarkan en Selçuk Öztürk.Een opvallend gezicht ontbrak op de lijst. Sylvana Simons kondigde onlangs aan een eigen partij te beginnen en DENK te verlaten. ''Ik ben blij dat ze racisme op de politieke agenda hebben gezet, maar ik wil niet alleen maar tégen iets zijn'', stelde ze toen.