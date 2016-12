Alblasserdam telt één legale carbidschieter

Eén Alblasserdammer mag dit jaar legaal carbidschieten in zijn woonplaats. Hij is de enige die op tijd een vergunning heeft aangevraagd voor de oud-en-nieuw-traditie.

De gemeente Alblasserdam had dit jaar besloten dat carbidschieten voortaan alleen nog mag met een vergunning. Het gebruik is verboden in de bebouwde kom, maar de gemeente stond het tot nu toe oogluikend toe.Maar omdat er steeds meer werd geklaagd over de harde knallen, besloot Alblasserdam om voor carbidschieten vergunningen af te geven. Er kwam twee aanvragen binnen, waarvan er één is afgewezen omdat die te laat was ingediend.De carbidschieter die wél officieel toestemming heeft gekregen, mag met zijn knallende melkbus aan de gang bij de carpoolplaats op de Kabelbaan in Alblasserdam. De vergunning geldt tijdens de jaarwisseling van 18.00 uur tot 02.00 uur.