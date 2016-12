Dronken Vlaardinger opgepakt na dollemansrit

Agenten hebben zaterdagochtend een waarschuwingsschot gelost om een dronken Vlaardinger op te pakken. De autobestuurder had met de politie op de hielen dwars door de stad gescheurd en daarbij tegen het verkeer in gereden.

De 43-jarige Vlaardinger is een bekende van de politie. In het verleden had hij een keer een vuurwapen in zijn auto liggen. Toen agenten hem zagen rijden, wilden ze voor de zekerheid zijn wagen controleren.Maar de Vlaardinger gaf gas en reed met 80 kilometer per uur door de binnenstad van Vlaardingen. De man scheurde over kruisingen en reed ook tegen het verkeer in.Op de Oosthavenkade wilde hij keren. Een politieauto raakte hem daarop tegen de zijkant. Maar de man weigerde te stoppen.Uiteindelijk kon de wegpiraat op de Westlandseweg worden klemgereden. Agenten liepen met getrokken wapens op de auto af en vroegen de inzittenden om uit te stappen.Toen dat niet gebeurde, loste een agent een waarschuwingsschot. Uiteindelijk koos de bestuurder eieren voor zijn geld. De man bleek dronken te zijn.